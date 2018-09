Gespaltene Reaktionen in Deutschland auf die Verhandlungsergebnisse des EU-Gipfels

Stefan Otto über Angela Merkels Besuch in Sachsen

Mit seinen Äußerungen zur Migration will Horst Seehofer die Politik der Bundesregierung weiter nach rechts verschieben

Die Gründe für die Popularität der Union sind vielschichtig und nicht nur an der Person der Kanzlerin auszumachen. Eine Rolle dabei mag auch das Erodieren des Arbeitermilieus spielen, einer SPD-Hochburg, dem sich viele Einwanderer zugehörig fühlen. Die Gesellschaft wird pluralistischer, der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt zusehends. Aufrufe der CSU, das deutsche Brauchtum zu pflegen, helfen da nicht weiter. Eine Kanzlerin, die nur zuguckt, freilich auch nicht.

Die Unionsparteien sind bei Migranten laut einer Umfrage beliebter denn je. Ausgerechnet die Konservativen, die nach Kräften gegen Zuwanderung ätzen, die an deutsche Tugenden appellieren und diese auch von Einwanderern verlangen. Das befremdet natürlich. Gründe für diese scheinbar paradoxe Zuneigung liefert die Untersuchung von Migrationsexperten nicht.

Erdogan mit vollen Ehren zu empfangen, dient vor allem der Gewöhnung an die Zustände in der Türkei, meint Nelli Tügel

