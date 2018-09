Ein Mann ist in Neukölln schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen worden. »Er stand am Mittwoch vor seiner Wohnung in der Zeitzer Straße, als ihn eine Gruppe junger Männer ansprach und übel beschimpfte«, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Als der Mann wieder in seiner Wohnung war, warf einer der jungen Täter einen Stein in eine Fensterscheibe. Danach rannte die Gruppe weg. dpa/nd