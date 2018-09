Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) feiert am 1. Oktober seinen 65. Geburtstag. In die aktive Politik will er nicht zurückkehren. »Das war ein Schritt ohne Rückfahrkarte«, sagte Wowereit mit fast vier Jahren Abstand zu seinem Rückzug. Er fühle sich im Ruhestand wohl und genieße sein Privatleben. Der SPD-Politiker war im Dezember 2014 nach dreizehneinhalb Jahren als Regierungschef, knapp zwei Jahre vor der nächsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, zurückgetreten, um einem Nachfolger Zeit zur Einarbeitung zu lassen. Seiner Partei, der krisengeschüttelten SPD, erteilt Wowereit nur auf Nachfrage Ratschläge: »Die SPD muss eine Grundsatzdebatte führen, wo man hin will, für wen man Politik machen will, und das kann nur als linke Volkspartei sein.« dpa/nd