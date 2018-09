Ebersberg. In einem bundesweit einmaligen Pilotprojekt können Senioren und gehbehinderte Menschen im oberbayerischen Ebersberg mit einem Chip die Fußgänger-Grünphase an zwei Ampeln verlängern. Statt zehn bleiben 16 Sekunden, um die Straße zu überqueren, so Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) am Donnerstag. Die Idee stammte aus Singapur. Der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Thomas John, war auf einer Reise darauf gestoßen. Mobilitätseingeschränkte Bürger können sich im Rathaus gegen zehn Euro Pfand den Chip holen. dpa/nd