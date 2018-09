Was soll das sein

28. September 1928

Der britische Bakteriologe Alexander Fleming stellt an verunreinigten Erregerkulturen zufällig die antibakterielle Wirkung des Schimmelpilzes Penicillium notatum fest. Doch die Entdeckung gerät für einige Jahre in Vergessenheit. Erst 1942 kommt das erste wirksame Penicillin auf den Mark, wird in den USA und England, aber auch bei Schott im thüringischen Jena industriell hergestellt. Es rettet im Zweiten Weltkrieg ungezählte Menschenleben.

29. September 1938

Großbritannien, Frankreich und Italien stimmen im Münchener Abkommen einer Annexion des tschechoslowakischen Sudetenlandes durch das Deutsche Reich zu. Die sogenannte Appeasement-Politik der Westmächte soll angeblich einen drohenden Weltkrieg verhindern, fördert jedoch im Gegenteil den Appetit Hitlers auf weitere Aggressionen. Am 1. Oktober besetzt die deutsche Wehrmacht das von Deutschen tschechoslowakischer Staatsbürgerschaft besiedelte Gebiet.

1. Oktober 1958

An Bord eines Truppentransporters der US-Army trifft Elvis Presley in der Bundesrepublik ein, um seinen Wehrdienst abzuleisten. Der bereits durch Platten und TV-Auftritte bekannte Sänger erklärt: »Es ist eine Pflicht, die ich zu erfüllen gedenke.« Sein Deutschlandaufenthalt löst zusammen mit den Konzerten von Bill Haley einen Rock’n’Roll-Boom in der Bundesrepublik aus. Presley gilt mit über einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler.