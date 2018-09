Den Haag. Die Sicherheitsbehörden in den Niederlanden haben nach eigenen Angaben einen Terroranschlag auf eine Großveranstaltung vereitelt. Sieben Verdächtige seien festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit. Die Vorbereitungen für die Tat seien »sehr weit fortgeschritten« gewesen. Nach Angaben der Ermittler wollten die Verdächtigen dabei Sprengstoffgürtel und Sturmgewehre einsetzen. Das genaue Anschlagsziel sei noch nicht ermittelt worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. AFP/nd

Konservativer Unionsflügel fordert Wechsel an Parteispitze

Tory-Parteitag in Birmingham

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!