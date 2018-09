Wittstock/Dosse. Ein mit Weihnachtsservietten beladener Lkw hat nach einem Unfall bei Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) fast 14 Stunden lang den Verkehr auf der Autobahn A19 (Berlin-Rostock) lahmgelegt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, war der 33-jährige Fahrer am Donnerstagnachmittag mit seinem Sattelzug erst gegen die Mittelleitplanke geschleudert und danach auf die Seite gekippt. Der Mann wurde verletzt. Diesel musste abgepumpt, die Ladung mit der Weihnachtsdekoration umgeladen und eine Ölspur von der Fahrbahn entfernt werden. Der Schaden liegt bei 100 000 Euro. dpa/nd

In Frankfurt (Oder) wurde ein Maßnahmeplan für einen Brennpunkt der Stadt entwickelt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!