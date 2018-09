Luxemburg. Deutlich höhere Energiepreise haben die Inflation in der Eurozone im September steigen lassen. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung in Luxemburg mitteilte, erhöhten sich die Lebenshaltungskosten für die Verbraucher um 2,1 Prozent. Im August hatte die Inflationsrate in der Währungsunion bei 2,0 Prozent gelegen. AFP/nd