die Behörden ein geplantes Rechtsrock-Konzert verboten. Der Auftritt der Band Kategorie C am Samstag werde untersagt, teilte der zuständige Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit. Der Kreis begründete seine Entscheidung mit einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Die von der rechtspopulistischen Partei Die Republikaner parallel angemeldete Kundgebung kann den Planungen zufolge stattfinden. dpa/nd

Konservativer Unionsflügel fordert Wechsel an Parteispitze

Tory-Parteitag in Birmingham

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!