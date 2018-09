Yoko Ono will zur Eröffnung der Ausstellung »Peace is Power« nach Leipzig kommen. Ab Dezember sei in der Messestadt eine Werkschau der japanisch-amerikanischen Künstlerin zu sehen, teilte das Museum der bildenden Künste (MDBK) am Donnerstag mit.

Rund 60 Werke habe Ono gemeinsam mit ihrem Kurator und dem MDBK-Direktor Alfred Weidinger ausgewählt. Dabei sollen auch drei frühere Performances der 85-Jährigen im Museum aufgeführt werden. Ono möchte ihre Werkschau am 1. Dezember persönlich eröffnen, so das MDBK. dpa/nd