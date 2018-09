Grainau. Zwei Wochen nach dem Unfall an der Zugspitzseilbahn ist die beschädigte Kabine wieder im Tal. Wann die Bahn wieder regulär fahren kann, ist weiter offen. »Wir hoffen, dass sie noch in diesem Jahr wieder in Betrieb gehen kann«, sagte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Lothes. Bei einer Routineübung war Mitte des Monats ein Bergekorb auf eine der beiden Seilbahnkabinen gerauscht. Verletzt wurde niemand; der Schaden geht in die Millionen. Vergangene Woche war die Kabine zunächst zur Bergstation gebracht worden, dann wurde der Bergekorb entfernt. Danach wurde das Laufwerk der Kabine provisorisch instand gesetzt, so dass sie nun sicher auf den Tragseilen ins Tal gebracht werden konnte. Die Zugspitze kann trotz des Unfalls besucht werden: Die Zahnradbahn fährt regulär. dpa/nd