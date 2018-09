Sorry, liebes Klima, wir schützen dich jetzt doch nicht mehr als in Paris zugesagt. War nur so ’ne Luftnummer. Der Kommissar fand sie ganz gut, schließlich stand ja auch in der Vereinbarung, dass man sich eventuell noch ein bisschen mehr anstrengen könnte. Aber wir haben echt andere Probleme. Voll der Stress gerade! Und die Unternehmen haben es ohnehin ziemlich schwer. Zum Beispiel die Autokonzerne in Deutschland. Da sollen die selbst ausbaden, was sie verbockt haben - ist das zu fassen? Also, nicht das, was dir geschadet hat. Das, naja, ist jetzt halt so. Wer wird denn gleich in die Luft gehen wegen ein bisschen Stinkeabgas? Apropos, das mit den Pariser Beschlüssen wird auch schwierig, aber nicht deshalb, sondern, tja, weil es eben anstrengend ist, was zu verändern. Also, Vorschlag: Du machst dich mal ganz locker und nicht so viel Wind. Extreme mögen wir nicht, weder rechts noch links, verstanden? Und irgendwann quatschen wir noch mal. LG, deine EU. rst