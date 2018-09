Produktionsschule Moritzburg Foto:

Hinter Pferdeställen und zwischen Einfamilienhäusern liegt die Produktionsschule Moritzburg. Im Klassenzimmer herrscht angestrengte Stille. Bruchrechnen steht heute auf dem Schulplan. In der Kleinstadt in der Nähe von Dresden, durch die sonst Touristen schlendern, stehen die zwölf Schüler für drei Jahre vor einer Mammutaufgabe, die ihr Eintritt in die sächsische Gesellschaft sein soll: Deutsch lernen, Gesellschaftskunde und Mathematik, Biologie, Geschichte und Englisch - Stoff, für den Deutsch-Muttersprachler fünf oder sechs Jahre Zeit haben. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Irak - und sie alle wollen hier bleiben, sich integrieren.

»2/3 + 1/2 + 2/5« steht als Aufgabe an der Tafel. »Das ist einfach, das haben wir schon geübt«, erinnert Arpad Szabo, der Mathematiklehrer, seine Klasse. Rohullah in der zweiten Reihe, 19 Jahre alt und vor zwei Jahren aus Afghanistan geflohen, runzelt die Stirn. Sie müssen den kleinsten ge...