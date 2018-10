Cottbus. Der scheidende Präsident des Fußball-Landesverbands Brandenburg, Siegfried Kirschen, hat die geplante Anhebung des Jahresbeitrags verteidigt. »Kein Verein wird daran zugrunde gehen«, sagte Kirschen am Samstag in Cottbus auf dem Verbandstag vor der Abstimmung. Der Verbandsbeitrag zähle dann immer noch zu den niedrigsten in den Landesverbänden. Im Vorfeld hatte es Kritik an der Erhöhung von Gebühren gegeben. Am Samstag wurde auch Jens Kaden neuer Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg. Der bisherige Vorsitzende des Verbandsgerichts wurde am Samstag beim Verbandstag in Cottbus mit großer Mehrheit gewählt. Er war der einzige Kandidat für das Amt. Kirschen trat nach fast 30 Jahren nicht mehr an. dpa/nd