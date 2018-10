Den kommenden Mittwoch, den 3. Oktober, hat die »Sendung mit der Maus« zum »Türöffner-Tag« für Kinder ausgerufen. Dann geben rund 800 Betriebe, Vereine und Institutionen bereits zum achten Mal in Folge einen Einblick in die merkwürdige und seltsame Welt der Erwachsenen. Die Idee dahinter: Die aus der Sendung bekannten »Sachgeschichten« sollen live erlebt werden können.

Beim »Türöffner-Tag« dabei sind in diesem Jahr neben dem WDR in Köln unter anderem die Elbphilharmonie in Hamburg, die Deutsche Oper Berlin, ein Steinbruch in Treuchtlingen, eine Feuerwehrübungshalle in Würzburg, das Dresdner Fußball-Bundesligastadion und der Flughafen Düsseldorf. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos - gut die Hälfte ist bereits ausgebucht. Freie Plätze finden Eltern auf maus-tueren-auf.de.

Im Fernsehen startet Das Erste um 9.30 Uhr mit einer Sonderausgabe der »Sendung mit der Maus« in den »Türöffner-Tag«. nd