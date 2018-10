Frankfurt am Main. Mit einem Bürgerfest feierte die hessische Bankenmetropole Frankfurt am Main am Wochenende die offizielle Eröffnung der »Neuen Frankfurter Altstadt«. Am Samstag lockten unter anderem Musik- und Theateraufführungen die Besucher auf den Römerberg. Sänger der Oper Frankfurt gaben unter freiem Himmel ein Konzert. Die Dramatische Bühne Frankfurt zeigte ihre Inszenierung des »Faust«, Schauspieler flanierten in Originalkostümen durch die Gassen der Altstadt.

Foto: Die Bauzäune um das fußballfeldgroße Areal zwischen dem Römer und dem Dom wurden bereits im Mai geöffnet. 35 Häuser mit spitzen Giebeln, Sandsteinsockeln und Schieferdächern erheben sich dicht an dicht auf den historischen Parzellen der 1944 durch Bomben zerstörten Altstadt. Im Zentrum liegt der Hühnermarkt mit dem Stoltze-Brunnen. Der Grundstein für das 200-Millionen-Euro-Projekt war vor sechseinhalb Jahren gelegt worden. dpa/nd Foto: dpa/Andreas Arnold