New York. Erstmals seit Beginn der diplomatischen Krise zwischen Saudi-Arabien und Katar vor mehr als einem Jahr sind die Außenminister der beiden Golfstaaten zu einem Treffen zusammengekommen. Die Zusammenkunft am Freitag in New York brachte jedoch nach Angaben Katars keine Annäherung. Mit am Tisch saßen US-Außenminister Mike Pompeo und die Außenminister der anderen Mitglieder des Golfkooperationsrats sowie die Ressortkollegen aus Ägypten und Jordanien. AFP/nd