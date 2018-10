Antofagasta. Chiles Präsident hat im Grenzstreit mit Bolivien betont, dass die umstrittene Küstenregion Antofagasta nicht abgetreten wird. »Antofagasta war chilenisch und wird chilenisch bleiben«, sagte Sebastián Piñera am Samstag. Er wolle Boliviens Präsidenten Evo Morales daran erinnern, dass der 1904 unterschriebene Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern noch in Kraft sei, so Piñera. »Ehrenwerte Länder halten sich an Verträge, die sie unterzeichnen«, sagte Chiles Präsident. dpa/nd