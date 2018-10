Eine Forscherin des Zentrums für Molekulare Immunologie in Havanna bei der Arbeit Foto: imago/Xinhua

Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, zeigte sich vergangene Woche rundum zufrieden: Es sei »ein historischer Schritt«, der es erlaube, »in der Krebsforschung und bei Krebsmedikamenten voranzukommen, die das Leben von Tausenden Patienten in den Vereinigten Staaten verlängern und verbessern können«, sagte der Demokrat über die Gründung der Innovative Inmmunotherapy Aliance. Es ist das erste Joint Venture zwischen den USA und Kuba nach der Revolution von 1959 und wird gebildet vom Roswell Park Cancer Institute in Buffalo und dem Zentrum für Molekulare Immunologie in Havanna.

Cuomo reiste im April 2015 an der Spitze einer Handelsdelegation nach Kuba reiste und erleichterte so die ersten Kontakte zwischen den beiden wissenschaftlichen Zentren, die nun ihre Kräfte in der Krebsbekämpfung bündeln. Damals unterzeichneten das Zentrum für Molekulare Immunologie und das Roswell Park Krebsinstitut eine Vereinbarung, um ei...