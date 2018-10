Was soll das sein

Köthen. Rund um die Demo der rechten Szene am Samstag auf dem Köthener Marktplatz hat die Polizei rund 40 Anzeigen aufgenommen. Ermittelt werde wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, Beleidigung und Drogenbesitzes, sagte der Innenminister von Sachsen-Anhalt Holger Stahlknecht (CDU). Laut Polizei nahmen an der rechten Demo etwa 450 Personen teil. Anlass dafür wie für weitere Kundgebungen war der Tod eines Kötheners Anfang September, der einen Streit zwischen zwei Afghanen schlichten wollte. Die Einwohner der Stadt hatten am Samstag kurzfristig ein Bürgerfest auf die Beine gestellt, um ihre Weltoffenheit zu demonstrieren. Nach offiziellen Angaben kamen 800 bis 1000 Menschen. dpa/nd