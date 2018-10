Was soll das sein

Birmingham/London. Großbritannien will auch nach dem Brexit über einen »Sicherheitsvertrag« eng mit der Europäischen Union verbunden bleiben. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich solle weitergehen, sagte Innenminister Sajid Javid der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (Samstag). Er nannte unter anderem den Austausch von Informationen durch das Schengen-Informationssystem, Auslieferungen auf Grundlage des Europäischen Haftbefehls und die Zusammenarbeit mit Europol. London würde dafür »die Kontrollfunktion des Europäischen Gerichtshofs über die EU-Instrumente« akzeptieren. Der Innenminister bekräftigte zudem, dass die 3,5 Millionen EU-Bürger in Großbritannien auch im Falle eines EU-Austritts ohne Abkommen bleiben dürften. Einen Visazwang werde es nicht geben, aber auch keine Freizügigkeit wie bisher, betonte Javid. dpa/nd