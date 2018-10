Donezk. Bei einer Explosion in der ostukrainischen Stadt Donezk sind bei einem Treffen örtlicher Kommunisten mindestens vier Menschen verletzt worden. Die Explosion habe sich in einem Bürogebäude im Stadtzentrum von Donezk ereignet. Anfang September war der Separatistenführer Alexander Sachartschenko bei einem Anschlag in Donezk getötet worden. dpa/nd