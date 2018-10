Die deutschen Slalomkanuten sorgten bei den WM auf dem Olympiakurs in Rio de Janeiro für Medaillenregen. Franz Anton aus Leipzig holte sich im Einer-Canadier den Titel, den er dem bei den Olympischen Spielen 2016 bei einem Autounfall tödlich verunglückten Kanuslalomtrainer Stefan Henze widmete. Am Schlusstag feierte Hannes Aigner aus Augsburg im Kajak-Einer seinen ersten WM-Einzeltitel. Bronze gewannen Sideris Tasiadis (Augsburg) im Einer-Canadier und Ricarda Funk (Bad Kreuznach) im Kajak-Einer. Das Frauen-Kajakteam holte Silber.

