An sich ist diese Blockierfunktion von Einkaufswagen eine sinnvolle Sache, also wenn sie Kunden davon abhält, sich mit dem Wagen aus dem Staub zu machen und ihn ähnlich wie die chinesischen Leihräder in einer Böschung zurückzulassen oder in die Spree zu versenken.

Blöd ist, wenn die Sache nach hinten losgeht und Kunden daran hindert, den Markt zu betreten. Gerade in letzter Zeit geschieht es mir häufig, dass ich einen solchen Einkaufswagen ziehe. Ich bin in dem Moment aber zu genervt von dieser Fehlfunktion, als dass ich ihn wieder zurückschiebe und mir aus der Reihe nebenan einen anderen hole. Also mühe ich mich ab, schiebe vornübergebeugt den Wagen in den Markt und komme mir vor wie Sisyphus, allerdings ohne Steigung und meine Last kann auch nicht zurückrollen. Gelegentlich hebe ich den Wagen an, so dass das blockierende Rad in der Luft hängt und rolle mit drei Rädern durch den Laden. Beides ist eine peinliche Sache und ich ertrage die spöttischen Blicke der anderen mit dem Gedanken, dass heute einfach kein Tag ist, um aufzustehen und das Haus zu verlassen.

Mein Discounter hat die Garage für die Einkaufswagen draußen vor dem Laden. Eigentlich logisch, dass da mal ein Wagen blockiert, denn für die Schließvorrichtung ist mit dieser Position der Einsatzzweck erfüllt. Bin ich der erste, dem das auffällt? Sollte ich die Geschäftsleitung darauf aufmerksam machen und einen handfesten Einkaufswagen-Skandal entfachen? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das übersehen haben.

Dummerweise sind Körbe keine Alternative, zumindest für mich nicht. Diese Körbe sind doch ohnehin für Leute, die nur zwei, drei kleine Sachen einkaufen, denn mehr passt da auch nicht rein. Wenn ich ein Sixpack Bier besorgen will, dann ist der Korb schon voll. Oder ich müsste zwei davon nehmen, aber das sieht genauso dämlich aus wie der blockierte Einkaufswagen.

Vor ein paar Tagen war es so, dass alle Wagen nicht funktionierten. Ich sah das an den Leuten vor mir und kurz keimte in mir die Hoffnung, dass es mich nicht treffen würde. Als ich es nach ein paar Minuten in den Laden geschafft hatte, war ich einen Moment lang versucht, den Wagen hochzuheben und in den Gemüsestand zu werfen, um anschließend einen der Verkäufer anzublaffen, warum diese Scheißtechnik die Leute daran hindert, hier ihr Geld auszugeben.

Apropos Verkäufer. Die haben so einen Schlüssel bei sich, mit dem sie die Blockade aufheben können, aber immer wenn ich nach einem Ausschau halte, befinden sich alle freilaufenden Verkäufer im Bauhaus-Modus. Die Mitarbeiter an der Kasse will ich nicht fragen, die können ja nicht einfach ihren Platz verlassen, um das Problem zu lösen. Ich gehe hier nie wieder einkaufen, dachte ich mir und wusste zugleich, dass ich dieses Vorhaben nicht umsetzen würde, weil sich der Discounter doch so nahe an meiner Wohnung befindet.