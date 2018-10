Greifswald. Die geplante Rodung von 8000 Quadratmeter jungen Waldes für ein Wohngebiet im Biosphärenreservat Schaalsee darf vorerst nicht stattfinden. Dies hat das Oberverwaltungsgericht in Greifswald verfügt, so eine Sprecherin. Die Umweltorganisation BUND hatte das Gericht angerufen. Die Bäume sind 2006 als Schutzwald gepflanzt worden und sollen die alten Baumbestände am Ufer des Sees gegen Schäden durch Sturm und Störungen durch Lärm und Licht des benachbarten Neubaugebiets in der Gemeinde Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) abschirmen. dpa/nd