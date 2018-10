Nach den bekanntgewordenen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche sucht das Erzbistum Berlin nach betroffenen Opfern. »Wir hören weiterhin auf die, denen Unrecht geschehen oder schweres Leid zugefügt wurde«, sagte Erzbischof Heiner Koch am Samstag in seiner Bischofskolumne im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er rief dazu auf: »Wenn Sie von Vorwürfen hören oder selbst betroffen sind oder waren, melden Sie sich, bitte.« Zugleich drückte Koch erneut sein Bedauern und seine Entschuldigung gegenüber den Opfern aus. »Ich bin tief traurig, dass ich geschehenes und gesehenes Leid nicht ungeschehen machen und Wunden nicht heilen kann«, so Koch. »Ich empfinde Scham, dass Taten verschleiert und Täter nicht angemessen zur Rechenschaft gezogen wurden, dass das Ansehen der Kirche über den Schutz der Opfer gestellt wurde. Dafür bitte ich die Betroffenen um Entschuldigung«, betonte der Berliner Erzbischof weiter. epd/nd