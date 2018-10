Berlin. Zum Tag der Einheit am 3. Oktober will sich Berlin mit einem großen Bürgerfest präsentieren. Unter dem Motto »Nur mit Euch« werden eine Million Menschen am Brandenburger Tor erwartet. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will das zentrale Fest zum Jahrestag der Deutschen Einheit, das in diesem Jahr in der Hauptstadt stattfindet, bereits an diesem Montag eröffnen. »Nur gemeinsam werden wir es schaffen, gut und frei und friedlich miteinander zu leben«, erklärte Müller. Die Deutschen sollten »mit Stolz und Selbstbewusstsein feiern« und auf das gemeinsam Gelungene seit dem Mauerfall schauen. Mit der Einheitsfeier solle auch ein Zeichen gegen diejenigen gesetzt werden, die bewusst einen Keil in die Gesellschaft treiben wollten, so Müller.

Für den 3. Oktober selbst planen unterdessen Rechtsextremisten einen Aufmarsch. Antifaschisten wollen gegen den rechten Marsch auf die Straße gehen. nd Seite 11