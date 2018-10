Katalanische Unabhängigkeitsbefürworter rufen am Samstag politische Parolen bei einer Kundgebung in Barcelona. Der Protest fand zeitgleich mit einer Demo statt, bei der Beamte der nationalen Polizei Policia Nacional und der Zivilgarde den Polizeieinsatz von 2017 zur Verhinderung des Unabhängigkeitsreferendums würdigten und eine Erhöhung der Bezüge zu forderten. Foto: dpa/Matthias Oesterle

Barcelona. Am ersten Jahrestag des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums in der spanischen Region Katalonien haben separatistische Demonstranten Bahngleise und wichtige Straßen blockiert. Betroffen waren am Montagmorgen unter anderem die Gleise des Hochgeschwindigkeitszuges AVE in Girona im Nordosten Kataloniens, wie die Bahngesellschaft Renfe mitteilte. Die Befürworter der Unabhängigkeit blockierten Medienberichten zufolge zudem vorübergehend mehrere Hauptverkehrsadern in Barcelona und zwei Autobahnen.

Bei dem umstrittenen Referendum am 1. Oktober 2017 war es auch zu Gewaltszenen gekommen, als Polizisten versuchten, Bürger von den Wahllokalen fernzuhalten. Nach einem aus der Abstimmung resultierenden Beschluss zur Abspaltung Kataloniens von Spanien waren im vergangenen Herbst mehrere Spitzenpolitiker festgenommen worden, die bis heute in U-Haft sitzen. Andere - darunter der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont - flohen ins Ausland. dpa/nd