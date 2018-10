Seoul. Nach ihrem jüngsten Gipfeltreffen haben Nord- und Südkorea erste konkrete Schritte zum Abbau der militärischen Spannungen eingeleitet: Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums begannen sie am Montag mit der Räumung von Landminen in einem Teil der Pufferzone zwischen den beiden Staaten. In den kommenden 20 Tagen sollen zunächst die Minen aus der Gemeinsamen Sicherheitszone im Grenzort Panmunjom entfernt werden. AFP/nd