Kertsch. Russland hat eine Brücke von der russischen Region Krasnodar nach Kertsch auf der annektierten, zuvor ukrainischen Halbinsel Krim für schwere Lastwagen freigegeben. Damit könne die Bevölkerung künftig besser versorgt werden, berichteten russische Medien am Montag. Güter wurden bislang überwiegend auf Fähren auf die Halbinsel gebracht. Seit der Eröffnung haben nach offiziellen Angaben rund 2,8 Millionen Fahrzeuge die Brücke passiert. dpa/nd

Große Koalition will einen Kompromiss beim Streit um Diesel-Fahrzeuge gefunden haben

Polizei stellt Baumaterial für immer neue Hütten sicher / Umweltschützer rufen zur Großdemonstration am Wochenende auf

Die große Koalition hat sich auf freiwillige Nachrüstung von Diesel Euro-5-Modellen auf Kosten der Hersteller geeinigt - aber nur in besonders betroffenen Städten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!