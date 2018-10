Inhaber von überfallenem jüdischem Restaurant in Chemnitz erhält Hassmails / Opposition rügt Informationskette

Blöd nur: Dieses Versprechen wurde der Öffentlichkeit schon nach dem Auffliegen des NSU 2011 gegeben , die spätere Enttarnung der Terrorgruppe »Oldschool Society« (2015) war eher Ergebnis der Unfähigkeit zur abgesicherten Kommunikation, die sogenannte Bürgerwehr Freital (2015) konnte sogar bomben, ehe sie aus dem Verkehr gezogen wurde. Alle Gruppen eint: Sie fühlten sich sicher genug, um in Sachsen aktiv zu werden.

Diese »Task Force« dient als PR-Maßnahme zur Beruhigung der Bevölkerung. Insbesondere die sächsische CDU will damit ausdrücken: Wir haben verstanden und nehmen die Gefahr durch rechte Terroristen ernst.

Die Antwort liefert die Landesregierung selbst: Als Reaktion auf die rechtsradikale Gewalt der letzten Zeit soll es laut CDU-Innenminister eine schnelle Eingreiftruppe zur Bekämpfung politischer Gewalt beim Polizeilichen Terrorismusabwehrzentrum geben. Ginge es hier nicht auch um die Gefährdung von Menschenleben, die Maßnahme wäre als schlechter Scherz zu verstehen. Was haben die Mitarbeiter dieses im Oktober 2017 gestarteten Abwehrzentrums eigentlich bisher gemacht, wenn nicht bei der möglichen Gefahr von Anschlägen sofort entsprechende Maßnahmen einzuleiten?

Sollte stimmen, was die Bundesanwaltschaft den Mitgliedern der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppierung »Revolution Chemnitz« vorwirft , dann drängt sich unweigerlich eine Frage auf: Warum schon wieder Sachsen?

