Fürstenwalde. Stephan Wende soll bei der Landtagswahl im September 2019 als Direktkandidat im ostbrandenburgischen Wahlkreis 30 antreten. Die LINKE nominierte ihn am Wochenende mit 78 Prozent der Stimmen. Andere Bewerber gab es nicht. Wende ist Linksfraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung von Fürstenwalde. »Ich will diesen Wahlkreis gewinnen, denn unsere Region braucht Gewicht im Potsdamer Landtag«, erklärte Wende. Der 42-Jährige sagt über sich: »Ich bin radikal - radikal pragmatisch!« Die Kreisvorsitzende Julia Wiedemann lobte ihn mit den Worten: »Er kennt die Probleme und Sorgen der Menschen vor Ort, und sie kennen ihn. Er ist ein couragierter Kommunalpolitiker, der sich nicht verbiegen lässt und auch mal Kante zeigt.« Es ist der Wahlkreis, den 2009 der damalige Landtagsabgeordnete Peer Jürgens (LINKE) gewonnen hatte. 2014 konnte Jürgens weder den Wahlkreis verteidigen noch über die Landesliste seiner Partei ins Parlament einziehen. Mittlerweile ist Jürgens verurteilt, weil er die Landtagsverwaltung bei Fahrtkosten und Mietzuschüssen beschummelte. nd