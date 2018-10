SPD-Fraktionschef Raed Saleh stellt in seinem neuen Buch Spielregeln fürs Zusammenleben auf

Vor diesem Hintergrund waren aus Berliner SPD-Kreisen auch Zweifel an den juristischen Aussichten zu vernehmen: »Wir konnten ja nicht einmal Sarrazin loswerden.«

Damit spielt er auf Ausschlussverfahren gegen Sarrazin an, welches 2010 angestrengt worden war. Grund waren damals ebenfalls zahlreiche umstrittene Äußerungen zu Islam und Migration. Trotz Unterstützung von SPD-Spitzenkräften wie Andrea Nahles und Sigmar Gabriel blieb das Verfahren jedoch bis heute ohne Erfolg.

Angesichts der Popularität Buschkowskys innerhalb des Kreisverbandes plant die Neuköllner AG Migration ohnehin, den Antrag direkt auf dem SPD-Landesparteitag Mitte November zur Abstimmung vorzulegen. Dafür bräuchte es zunächst jedoch den Rückhalt der Gesamtberliner AG Migration. Deren Vorsitzender Hakan Demir äußerte sich bereits zurückhaltend. »Heinz Buschkowsky verdient die Aufmerksamkeit nicht, die ihm durch so einen Antrag geboten wird«, erklärte Demir im »Tagesspiegel«.

Raed Saleh, SPD-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus, nannte den Antrag politisch nicht sinnvoll und einen »Schuss in beide Knie«. Severin Fischer, Nachfolger von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey als Kreisvorstandsvorsitzender der Neuköllner SPD, twitterte: »In einer demokratischen Partei wie der SPD gilt der Grundsatz der Meinungsfreiheit.« Und weiter: »Forderungen nach einem Parteiausschlussverfahren stellen Einzelmeinungen und nicht die Haltung der SPD Neukölln dar«, stellte er zudem klar.

Anlass der Forderung sind Äußerungen Buschkowskys von Ende August. Bei der Vorstellung des Buchs »Feindliche Übernahme« des ehemaligen Berliner SPD-Finanzsenators Thilo Sarrazin gab Buschkowsky zu verstehen, dass er dessen Thesen zum Islam ausdrücklich teile. Das »praktische Leben der Muslime« in Deutschland sei von »Bildungsversagen, Arbeitslosigkeit, Transferbezug« sowie einem »völlig absurden Frauenbild« und »starker Kriminalitätsneigung« geprägt, behauptete er damals.

Die Arbeitsgruppe Migration und Vielfalt der Neuköllner Sozialdemokraten will nach einstimmigem Beschluss ein parteiinternes Verfahren anstoßen, an dessen Ende der Ausschluss von Heinz Buschkowsky aus der SPD stehen soll. Das berichtet der »Tagesspiegel«, dem der Beschluss vorliegt.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Die Bewohnerinnen des Hausprojekts »Liebig 34« demonstrieren gegen eine drohende Räumung - Unterstützer besetzen kurzfristig eine Wohnung in einem anderen Haus

Anlässlich der Einheitsfeierlichkeiten wollen in Berlin Neonazis auflaufen

Kneipenkollektiv in Neukölln soll nach 33 Jahren dichtmachen - auch weitere linke Läden von Verdrängung bedroht

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!