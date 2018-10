Täglich eine Handvoll Walnüsse kann das LDL-Cholesterin im Blut langsam senken. Foto: imago/PhotoAlto

Ab sofort kein Frühstücksei? Auch keine Sahnetorte und nie mehr Schweinebraten? Oder ist es doch völlig egal, was man isst, weil allein die Gene schuld sind? Wenn Patienten erfahren, dass sie »schlechte Cholesterinwerte« haben, sind sie oft verunsichert. In der Vergangenheit wurden ganz unterschiedliche Ratschläge dazu verbreitet, wie sich die Blutfettwerte verbessern lassen. Auch die Ansichten dazu, wie wichtig der Cholesterinspiegel für die Gesundheit überhaupt ist, gingen auseinander. Was ist nun wirklich Sache?

Auch wenn die Details kompliziert sind, so gibt es doch eine einfache Botschaft: Ein gesunder Lebensstil lohnt sich. Darunter fällt eine ausgewogene Ernährung - etwa die Mittelmeer-Diät mit viel frischem Gemüse, Nüssen, Fisch und Olivenöl - und regelmäßige Bewegung. Und natürlich sollten übergewichtige Menschen abnehmen und Raucher auf Zigaretten verzichten. Wer diese Empfehlungen befolgt, kann seine Cholesterinwerte gü...