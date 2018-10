900 Joghurts aus Supermärkten. Bezogen auf 100 Gramm enthielten Fruchtjoghurts im Schnitt 11,9 Gramm und Kinderjoghurts 10,8 Gramm und damit mehr als Cola (9 Gramm). Tatsächlich zuckerarm seien nur Naturjoghurts. nd

Leeds. Viele Joghurts sind voller Zucker und Verbrauchern sollte nicht vorgegaukelt werden, dass sie sich damit gesund ernähren könnten, erklärten Forscher der Leeds University in Großbritannien laut der Fachzeitschrift »Britisch Medical Journal«. Sie ermittelten den Zuckergehalt von über

