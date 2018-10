London. Je länger Kinder nach der Geburt gestillt werden, desto geringer ist ihr Risiko, als Erwachsene chronischen Husten zu entwickeln. Darauf deuten die Ergebnisse einer aktuellen Studie aus der Fachzeitschrift »Thorax« hin. US-amerikanische Wissenschaftler haben dazu Daten von 786 Mutter-Kind-Paaren aus der »Tucson Children’s Respiratory«-Studie ausgewertet. Stillen könnte danach langfristig eine vorbeugende Wirkung auf die Lungengesundheit haben. Je länger die Kinder nach der Geburt Muttermilch erhielten, desto seltener waren sie im Erwachsenenalter von wiederkehrendem Husten betroffen. Wie die genauen Mechanismen dieser Schutzwirkung aussehen, müsse noch untersucht werden. nd

