Die Stadt Halle sucht einen neuen Stadtschreiber. Dieser erhalte für sechs Monate ein Stipendium, teilte die Stadt am Dienstag mit. Dazu gehörten unter anderem monatlich 1250 Euro, eine möblierte Wohnung und eine Monatskarte der städtischen Verkehrsbetriebe. Halle vergibt die Auszeichnung bereits zum 18. Mal. In diesem Jahr war der in Wien geborene Marko Dinic Stadtschreiber. Interessierte Frauen und Männer können sich bis zum 24. Oktober bei bewerben. Am 1. April 2019 beginnt das neue Stipendium.

Stadtschreiber hatten einst die Aufgabe, Urkunden oder andere Dokumente für Städte zu verfassen. Heute vergeben etliche Städte in Deutschland Stipendien, um freie Schriftsteller zu fördern. Sie können eine gewisse Zeit in der jeweiligen Stadt leben und schreiben. dpa/nd