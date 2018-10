Was soll das sein

Stapelweise gibt es Romane über schwierige Familienverhältnisse. Schließlich wurzelt Kunst ja oft im schmerzvollen Problem. Dieses Buch sammelt wunderschöne Bilder heiterer Harmonie. Dazu hat Antje Southern kürzere und längere Zitate sowie Auszüge aus Briefen gesetzt, in denen es um vielschichtige Mutter-Tochter-Beziehungen geht, um Emotionalität, die lebenslang besteht, auch wenn sie über die Jahre ihr Gesicht verändern kann. »Eine Mutter, die stark, selbstbewusst und unabhängig das Leben in all seinen Facetten zu meistern versteht und die sich als Frau rundum wohlfühlt, ist - gerade für eine Tochter - das beste Vorbild und ein lebenslanges Geschenk.« Darin ist der Herausgeberin nur zuzustimmen. I.G.

Antje Southern (Hg.): Mütter & Töchter. Eine Liebe fürs Leben. Elisabeth Sandmann Verlag. 144 S., geb., 14,95 €. Foto: Chaloner Woods/Getty Images