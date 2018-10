Seattle. Der Online-Händler Amazon setzt für seine US-Mitarbeiter einen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde fest. Davon sollen nicht nur die 250 000 Festangestellten profitieren, sondern auch die rund 100 000 Zeitarbeiter für das Weihnachtsgeschäft, wie Amazon am Dienstag mitteilte. Zugleich wolle sich die Firma dafür einsetzen, dass der staatlich vorgeschriebene Mindestlohn von aktuell 7,25 Dollar pro Stunde angehoben werde, hieß es. Amazon machte keine Angaben zur bisherigen Höhe des firmeninternen Mindestlohns. dpa/nd

