Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Zempow. Die LINKE unterstützt die Idee, in Zempow, Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin), ein Museum zur Geschichte des Widerstandes gegen das Bombodrom in der Kyritz-Ruppiner Heide einzurichten. In der Heide wollte die Bundesluftwaffe Tiefflüge und Bombenabwürfe trainieren. Nach jahrelangen Protesten dagegen und nach einer juristischen Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht verzichtete das Verteidigungsministerium 2009 auf das Bombodrom.

Der Abzug der Bundeswehr sei ein Triumph gewesen. «David hatte gegen Goliath gewonnen», erinnerte der Landtagsabgeordnete Thomas Domres (LINKE). «Der lange und nicht immer einfache Weg dahin hat viele Spuren hinterlassen. Diese als Ermutigung für den Sieg demokratischer Kräfte zu dokumentieren, halte ich für sehr sinnvoll», erklärte Domres. Er äußerte sich gemeinsam mit Peter Ritter, Geschäftsführer der Linksfraktion im Schweriner Landtag. Beide halten ein länderübergreifendes Engagement für angezeigt, «die Erinnerung an diesen erfolgreichen Kampf als herausragendes Beispiel zivilgesellschaftlichen Wirkens wachzuhalten», wie Ritter sagte. Die LINKE stand damals an der Seite der Bürgerinitiativen «Freie Heide» und Freier Himmel«. af