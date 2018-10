Foto: Prora. Die beiden Baumkronenpfade im Nordosten, in Prora auf Rügen (Foto) und in Ivenack im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, waren in der nun zu Ende gehenden Saison gut besucht. Bei beiden entsprächen die Besucherzahlen den Erwartungen, erklärten Verantwortliche der beiden Parks. Den Baumkronenpfad im Wildpark Ivenacker Eichen haben seit der Eröffnung im August 2017 rund 110 000 Menschen besucht, sagte Ralf Hecker, Forstamtsleiter in Stavenhagen. »Das entspricht voll und ganz unseren Erwartungen.« Er und seine Kollegen sind zuständig für das deutschlandweit erste Nationale Naturmonument, zu dem der Wildpark 2016 erklärt wurde und zu dem auch der Baumwipfelpfad gehört. Im 70 Hektar großen Park stehen mehrere Prachteichen, die auf 600 bis 1200 Jahre geschätzt und zu den stärksten ihrer Art in Europa gezählt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der örtlich zuständige sowjetische Kommandant die Bäume unter seinen Schutz gestellt, damit sie nicht abgeholzt werden. Auch die Betreiber des Naturerbezentrums Prora sind zufrieden. In diesem Jahr lägen die Besucherzahlen unwesentlich unter dem Niveau des Vorjahreszeitpunkts, sagte Jürgen Michalski von der Erlebnis Akademie AG, die das Naturerbezentrum betreibt. Das Zentrum war vor fünf Jahren eröffnet worden und widmet sich den Naturerbeflächen der Bundesrepublik. dpa/nd Foto: dpa/Jens Büttner