Naumburg. Im sachsen-anhaltischen Naumburg ist ein freier Mitarbeiter einer Lokalzeitung angegriffen und durch einen Stich in den Bauch verletzt worden. Die Ermittlungen laufen, die Täter konnten zunächst nicht identifiziert werden, erklärte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend. Neben gefährlicher Körperverletzung werde auch wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole ermittelt. Das Opfer selbst geht nicht von einem politischen Motiv für die Attacke aus. Nach Angaben der Lokalausgabe »Naumburger Tagblatt« der in Halle/Saale erscheinenden »Mitteldeutschen Zeitung« ist das Opfer ein freier Mitarbeiter der Zeitung. epd/nd