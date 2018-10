Kairo. Ägypten lehnt nach Einschätzung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die von der EU angestrebten Sammelzentren für aus Seenot gerettete Migranten ab. Die Annahme, dass es in Kairo Verhandlungsbereitschaft gebe, sei schlicht »falsch«, sagte Laurent de Boeck, Landesdirektor der IOM in Kairo, gegenüber dpa. Nach einem Besuch in Kairo Mitte September hatten der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz und EU-Ratschef Donald Tusk eine »Vertiefung der Gespräche zum Thema Migration« angekündigt. Diese sollen nach dem Willen der EU bestenfalls in Verhandlungen über Lager für Migranten münden, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden. dpa/nd