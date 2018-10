Kabul. Einen Tag nach einem Anschlag in der ostafghanischen Provinz Nangarhar ist die Anzahl der Toten auf 18 gestiegen. Dies sagte der Sprecher des Provinzgouverneurs, Attuallah Chogiani. Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Dienstag im Büro eines Parlamentskandidaten im Bezirk Kama in die Luft gesprengt. dpa/nd