Weil gerade Tag der Einheit war, klingt uns noch immer die Glücksverheißung des Propheten Helmut in den Ohren: »Keinem wird es schlechter, aber vielen wird es besser gehen.« Natürlich muss man selbst etwas dafür tun, wegen Freiheit und Eigenverantwortung. Wie das geht, dafür gibt die »Wirtschaftswoche« eine Handreichung: »Als Millionär in Rente«. Der Trick besteht darin, von frühester Jugend an so viel wie möglich fürs Alter zurückzulegen. Wer mit 20 beginnt, jeden Monat 988 Euro auf die hohe Kante zu legen (Zinsen drei Prozent) und das durchhält, hat beim Renteneintritt einen siebenstelligen Betrag auf dem Konto. Ganz einfach. Außer, es kommt nach 20 Jahren ein globaler Bankencrash dazwischen. Aber auch dann heißt es: den Mut nicht sinken lassen, gleich noch mal anfangen. Denn wer ab 40 jeden Monat 2233 Euro spart, erreicht das Millionenziel genau so. Altersarmut? Dieses blöde Wort kann bald aus dem Duden gestrichen werden. Danke, »Wirtschaftswoche«! wh