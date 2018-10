Andres Iniesta (r.) und Lukas Podolski strahlen noch nicht den gewünschten Glanz aus. Foto: imago/Yutaka

»Wenn Sie shoppen wollen, dann ist Rakuten der Ort dafür.« Im Noevir Stadium leuchtet dieser Spruch in den Vereinsfarben Weiß auf Rot unübersehbar in der Mitte der Anzeigetafel. Die japanischen Lettern sind so groß, dass sie sogar den Informationen über Aufstellungen und Spielstand die Show stehlen. Das stört, könnte man meinen. Doch wer die sportlichen Resultate des Fußballklubs Vissel Kobe in den vergangenen Wochen sieht, könnte sich auch denken: Ist es nicht vielleicht besser, wenn das eigentlich Wichtige gar nicht so auffällt?

Die vom japanischen Onlinehandelskonzern Rakuten gesponserte Heimmannschaft, die in letzter Zeit selbst durch großes Shopping von sich reden machte, erzielt mit ihren namhaften Einkäufen jedenfalls nicht die gewünschten Ergebnisse. Fünf Mal in Folge hat die Mannschaft, bei der zwei Weltmeister und mehrere Nationalspieler unter Vertrag stehen, zuletzt verloren. Die letzte Begegnung am vergangenen Wochenen...