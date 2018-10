Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Leipzig. Die Druckerei der »Leipziger Volkszeitung« wird Ende 2019 geschlossen. 60 Mitarbeiter werden ihren Job verlieren. Das teilte die Eigentümerin der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft, die Mediengruppe Madsack, in Hannover mit. Der Weiterbetrieb der 1991 eröffneten Leipziger Druckerei sei »wirtschaftlich nicht darstellbar«. Die Gewerkschaft ver.di sprach sogar von 260 Arbeitsplätzen, die verloren gehen. Zu den 60 Jobs in der Druckerei kämen rund 200 in der ausgegliederten Zeitungsweiterverarbeitung. Ver.di wolle die geplante Schließung »sehr kritisch hinterfragen« und eventuell über einen Sozialplan verhandeln. dpa/nd