Athen. Nach einem Einbruch von Aktien griechischer Großbanken lotet die Regierung in Athen einen Hilfsplan aus. Zusammen mit dem Eurorettungsschirm ESM und dem griechischen Bankenverband werde an einem »Interventionsplan« gearbeitet, um Banken bei risikobelasteten Krediten zu entlasten, hieß es am Donnerstag. Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte eine Dringlichkeitssitzung einberufen, bei der ein »Interventionsplan« beschlossen wurde, wie sein Büro mitteilte. Nach Angaben der griechischen Finanzpresse wird eine Bad Bank erwogen. In diese könnten Kreditgeber ihre »faulen Kredite« auslagern. Diese Bad Bank könnte an Investoren Anleihen verkaufen, von denen einige vom Staat garantiert würden. Es geht um »faule Kredite« im Umfang von gut 88 Milliarden Euro. dpa/nd