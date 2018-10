Berlin. Die Umweltorganisation WWF wirft Backwarenfirmen eine teils massive Überproduktion vor. In manchen Geschäften bleibe jede fünfte Backware liegen, heißt es in einer am Donnerstag vorgestellten Studie zur Lebensmittelverschwendung bei Bäckereien und Backshops. Nicht verkaufte Produkte gehen in die Retoure - sie werden entweder gespendet, zu Tierfutter oder Biogas verarbeitet oder aber zu Brot- oder Semmelmehl. Ein kleiner Teil landet auch im Abfall. Der WWF-Studie zufolge gibt es in kleinen Handwerksbetrieben weitaus weniger Retouren. Der WWF beziffert die Verluste bei Backwaren Schätzungen zufolge auf insgesamt etwa 1,7 Millionen Tonnen pro Jahr. AFP/nd