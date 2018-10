Rom. Die deutsche Hilfsorganisation Seawatch ist mit einem neuen Schiff zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ausgelaufen. Die »Mare Jonio« sei unter italienischer Flagge unterwegs zur libyschen Küste, schrieb die Organisation am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zusammen mit anderen Flüchtlingsrettern werde dort »genau Ausschau« gehalten, hieß es in der Mitteilung. Ziel sei es dabei auch, die europäische Strategie, »Menschen im Stich zu lassen«, in Frage zu stellen. Seawatch war von November 2017 bis Januar 2018 mit der »Seawatch-3« an der Rettung von etwa 1500 Menschen beteiligt. Seit Juli liegt dieses Schiff wegen angeblicher Unklarheiten bei der Zulassung in Malta fest. AFP/nd